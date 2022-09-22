記協主席陳朗昇阻差案　准保釋、明年四月續審　期間可離港

【有線新聞】記協主席陳朗昇被控阻差辦公的案件提堂，押後至明年4月再提訊，他獲准保釋，期間可以離港。

陳朗昇在西九龍裁判法院應訊，他被控本月7日在旺角麥花臣場館外，故意阻撓正當執行職務的警務人員。陳朗昇下星期將前往英國，參加牛津大學的學人計劃，為期半年。主任裁判官羅德泉准許他以2萬元保釋，期間可以離開香港，抵達英國後要通知警方當地的地址及電話號碼。

記協主席陳朗昇：「我感到意外，我覺得法庭作出這決定艱難，但感謝法庭做這個決定。希望順利星期四如期離港，亦給予一個很清楚的時間（明年）四月中要回來，之後案件五月中就會開審，很難將案件完全與新聞自由掛勾。」