增5990宗確診、多17人死　當局指疫情回穩向下、但未必能清零

【有線新聞】本港新增5990宗確診個案，本地個案佔5827宗，多17人離世。衞生防護中心說疫情回穩向下，相信疫情高峰已過 ，但未必能夠做到清零。

本地新增5,827宗個案，520間學校共呈報746宗確診，另外有7間院舍共7宗個案。衞生防護中心相信疫情穩步向下，但未必做到「清零」。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「過去七天，每一日個案有明顯跌幅，持續近兩星期，所以我們現在都可以比較清晰知道，可能高峰已經過去，疫情開始回穩及已經向下。以往在第五波前我們都可以做到清零，現在經歷過第五波後，這個未必能夠做得到。」

入院及確診病人回落，醫管局指會作出相應調整，並逐步恢復非緊急服務。醫管局總行政經理何婉霞：「早前在八月底時我們開始第三階段病床調動計劃，我們現在開始考慮作出調整，包括抽調之前部分預留予確診病人的病床去照顧其他病人，部分已暫停的非緊急服務我們都會逐步恢復，我們會繼續保持機動性，確保有需要時亦可以很迅速調動一些社區治療設施。」

死亡個案再多17宗，涉及9男8女、介乎55至99歲，12人未完成接種3針。