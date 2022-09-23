克里米亞翻版？烏克蘭四俄佔區展開入俄公投　北約批「偽公投」：公然侵略

【有線新聞】烏克蘭東部及南部，被俄羅斯控制的四個地區，今天起一連五日舉行公投，表決是否加入俄羅斯。烏克蘭總統澤連斯基指，公投不會改變烏克蘭，北約就批評「偽公投」是公然侵略。

俄羅斯國營電視台發放片段，顯示烏克蘭東部的盧甘斯克州，正就歸屬公投作最後準備。這個兩個多月前幾乎全面落入俄軍控制的州分，街上隨處可見親俄的廣告牌，接受俄羅斯官媒訪問的民眾都表示，會投票支持加入俄羅斯聯邦。

與盧甘斯克同時舉行公投的，還有頓涅茨克、扎波羅熱和赫爾松這四個烏克蘭州份，目前被俄軍大範圍佔領，一旦被全數吞併，相當於烏克蘭失去一成半領土。

不過因保安理由，公投地區只會於下周二開放一天供民眾親身到票站投票，其餘的投票日子，則會由選舉官員逐家逐戶上門安排投票。

北約已表明不會承認非法的「偽公投」，批評此舉是公然侵略領土，英國外相祁湛明更直指，由俄羅斯扶植的地方官員已擬定，捏造超過75%的投票率和支持度，推動下周吞併這些地區，並將宣稱烏克蘭試圖收復領土，實際上是入侵俄羅斯。

俄羅斯總統普京日前曾警告，會出動核武以防領土受攻擊。今次公投早有克里米亞的前車可鑑，當地2014年被俄軍攻佔後，亦舉行公投通過併入俄羅斯，雖然國際社會普遍不承認公投結果，但未能改變克里米亞至今仍由俄羅斯全面控制的局面。