港足賽和緬甸　賽前兩小時已現人龍　有球迷對賽果感可惜：算是踢得不錯

【有線新聞】為了入場支持港隊，有球迷開賽前兩小時已經在門外排隊，對於最後未能贏波感到有點可惜。

香港大球場外出現近百米人龍，希望同聲同氣，用行動入場支持。容先生：「為熟悉的球員歡呼，用廣東話的字句，這是看外國比賽不能做到的，這就是主場比賽的意義。」

球場一片紅海，不少球迷都響應足總穿紅衫入場撐港隊，幫手打氣未夠他來幫手宣傳。許賢：「三年前（港足）對柬埔寨，當時夏志明入球，我跟夏志明是好朋友。雖然他這年不在（香港），很開心、希望香港隊贏波。帶了很多朋友來拍攝，之後會放上網，向世界宣揚香港足球。」

這場友誼賽港隊最終0比0完場，球迷齊稱可惜。

林先生：「閉門作賽贏兩球，今場有球迷支持，以為能贏多幾球，很多機會未能把握，但算是踢得不錯。」

沈先生：「比數可接受，不會每場都贏，不過要多練習進攻，始終對緬甸的對手，應該要組織得更好。」

盧先生：「香港勁揪、香港加油，雖然三年來首次主場比賽未能取勝，但我們全部人會繼續支持香港隊，不會放棄。」