入境0+3｜旅遊業指航班運力不足一成　旅行社未受惠　崔定邦倡本地酒店做逆隔離

【有線新聞】政府放寬入境檢疫至「0+3」，旅遊業議會說航班運力低，是疫情前不足一成，難以組成旅行團外遊，旅行社未能受惠。

「0+3」第一個星期，旅議會說入境旅客升幅只有單位數，大部分都是探親，觀光、商務旅客少之又少，再加上航班運力只是疫情前的一成。

旅議會總幹事楊淑芬：「即使至年底，（航班運力）也只有疫情前的三成，復蘇是談不上。對於我們旅行社更困難，因為現在很多人致電、很多人查詢，但很多查詢，真正可去旅行的不多，加上現在機位那麼少，有些航空公司已經明言不會有團體票。至明年第二季左右，希望可恢復至五成以上，明年首半年都未能全面恢復。」

「0+3」措施下，不再設有檢疫酒店，加上入境旅客升幅小，業界說入住率下跌。

前檢疫酒店營運總監崔定邦：「今生都不想再提起『檢疫酒店』這四個字，我們很想去度假酒店、滑雪酒店，但真的不想再做檢疫酒店，但的確，完結檢疫酒店計劃後，面對現時『0+3』安排，其實有很大的困難，本地酒店可以幫忙做『逆隔離』，我是非常贊成的。」

他又建議用跨境旅遊巴士將完成逆隔離的旅客，「閉環」送往內地。