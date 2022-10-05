甲一男籃季後賽　香港東方57:50滿貫（場數2:0）　永倫72:80南華（場數0:2）

【有線新聞】甲一男子籃球聯賽季後賽，香港東方場數2比0淘汰滿貫，晉級總決賽，會與南華爭冠軍。

藍衫的東方，上場靠楊睿騏壓哨射入以1分絕殺，再贏一場就殺入總決賽。

滿貫今場也有備而來，荷利菲特反手上籃，上半場獨取15分、全場有17分。歐陽維江鏟籃放入，滿貫首節領先19比12。

受制對方嚴密防守，東方在外圍沒起手空間。卜聿揚籃底找到方法。但他們第二節只拿到8分，半場落後13分。

東方的楊睿騏第三節爆發，內外兼備，滿貫球員攔也攔不住，個人突破上籃得手，單節進帳12分，東方追成38比38，進入最後一節。取得最高22分的楊睿騏繼續火熱，帶領東方一度領先6分。雖然之後一度被滿貫追剩1分，但李琪沒有手軟，貢獻13分。東方最終贏57比50，連贏兩場躋身總決賽。

香港東方球員李琪：「我們沒有特別想勝負，真的逐場逐場打。特別今場半場落後10多分，我們沒有放棄，逐球追上來。第一場最後兩分鐘仍落後10分，我們逐場逐場來。永不放棄，因為未到最後一刻不知道勝負。」