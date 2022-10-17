消委會｜4款兒童牙膏酸鹼值或氟含量太低　恐損琺瑯質、未能防止蛀牙

【有線新聞】消委會測試市面30款牙膏，有3款兒童牙膏酸鹼值太低，容易滋生細菌、可能損害琺瑯質；有兩款兒童牙膏氟含量太低，或者未能防止蛀牙。

牙膏早晚都要用，選不對的話，未能保持口腔健康之餘更可能愈用愈不健康。

消委會測試17款成人及13款兒童牙膏，有3款兒童牙膏的酸鹼值低於5.5，不符合內地標準，消委會將這些過酸的牙膏交給海關跟進。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀：「會令到口腔（變成）酸性環境，酸性環境其實有利細菌生長，亦會導致脫鈣現象，即是牙齒的鈣質慢慢丟失。如果我們平時刷牙很大力，或用比較硬的牙刷去擦，再加上酸性牙膏，會令牙齒表面弱化，即是琺瑯質流失，這個時候會有牙齒磨損。」

保護牙齒的氟化物在6款兒童牙膏驗出，但其中兩款含量太低不符合內地標準，或未能鞏固牙齒及防止蛀牙。

譚鳳儀：「該款牙膏又酸性、氟又很低，這時即是它沒有保護功能，酸對牙齒又有影響，所以這類牙膏家長要自己決定是否停用，視乎兒童的話，你對兒童的愛惜有多少，因為一早一晚都會用，加上小朋友不懂得將牙膏或泡沫吐出來。」

30款牙膏中，過半驗出過敏香料成分丁香油酚及檸檬烯，小部分人會有過敏反應，嚴重的可以引致接觸性皮炎，甚至口腔潰爛。其中4款的含量，超出歐盟法規需要標示的上限，但沒有在成分表列出。