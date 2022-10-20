緩解移民潮｜施政報告推人才通行證　比較新加坡、英國最新人才簽證　一文看清申請條件、特色

【有線新聞】香港近年出現移民潮，雖然多名政界人士認為港人最終會回流，港澳辦更曾言移民潮說法不恰當，稱香港作為國際城市，人口流動性一直很高，但行政長官李家超昨日發表施政報告，首度透露過去兩年勞動人口流失達14萬，決定推出「高端人才通行證計劃」吸納海外人才。而經常拿來跟香港比較的新加坡，當地早前亦推出類似計劃—「頂級專才准證」（Overseas Networks & Expertise Pass，ONE Pass），吸引不同界別專才移居星洲工作。至於港人熱門移民地點英國亦在今年5月推出「高潛力人士簽證」（High Potential Individual visa，HPI），向頂級學府畢業生打開大門。以下將會整理三大計劃的申請條件，以及簽證特點。

香港：「高端人才通行證」（Top Talent Pass Scheme）

申請條件

過去一年年薪達港幣250萬或以上，或

畢業於百強大學，並在過去五年累積三年或以上工作經驗

特點：事前未獲聘用亦可留港

李家超今早透露，申請者獲批通行證後，毋須獲公司聘用也可留港兩年，人數不設上限。如不符合工作經驗要求，且近五年內畢業的百強大學生亦可申請，惟每年申請人數僅限10,000人。雖未有實際推出日期，但有外界人士認為計劃有誠意，有助本地企業招攬外地人。而中原地產董事局主席施永青則認為門檻過高，對人才吸引力不大。

新加坡「頂級專才准證」（Overseas Networks & Expertise Pass）

新加坡早在8月份亦宣佈推出頂級專才准證（ONE Pass），部分申請條件較寬鬆，亦無指定學歷要求。

申請條件

過去一年或將於新加坡企業賺取固定月薪30,000坡幣（約16.5萬港幣），或

於市值5億美金或年收入2億美金的國際企業累積一年工作經驗或將於同等規模的新加坡企業工作，或

在藝術文化、體育、科技、學術研究方面有卓越成就

特點：可同時任職多家企業 配偶可工作

申請者獲批後可逗留五年，其後每五年續期一次。另外簽證者更可同時經營或任職多家企業，即使轉換工作亦無須再次申請簽證，更享有醫療等福利，而配偶獲批准書後可同在新加坡工作。計劃將於明年1月1日推出，同樣不設人數上限。（計劃網站）

英國「高潛力人士簽證」（High Potential Individual visa）

英國同在今年5月份推出HPI簽證吸納人才，對學府要求更高，只接納海外首50強大學，當中包括兩間香港大學（中大、港大），無須經驗及年薪要求，適合剛畢業高材生。

申請條件

海外首50強大學、最近五年內畢業生

精通英語

須通過安全和犯罪審查

擁至少1,270英鎊（約1.1萬港幣）的資金證明

特點：毋須工作經驗 可自僱、外遊

申請者獲批後可逗留兩年，若擁博士學位或其他博士資格則留三年，惟及後繼續留英須轉用其他簽證。不過優點是可以當自僱人士，更可外遊、做義工，亦可攜合資格的家庭成員一同赴英。（計劃網站）

施政報告｜推人才通行證 李家超否認遜於新加坡 指措施進取、未獲聘亦可留港兩年

施政報告｜初創公司稱降人才來港門檻有助招聘 施永青：住滿7年才可退額外印花稅、吸引力低