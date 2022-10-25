姚錦成明年告別17年欖球員生涯　難忘雅加達亞運歷史性奪金

【有線新聞】34歲的欖球代表姚錦成，計劃一年後退役，他說身體只能承受多兩項大賽，打完下星期的「香港七欖」及明年亞運會，將結束17年運動員生涯。

34歲的姚錦成說，退役念頭源自去年隨港隊去歐洲，集訓和比賽時兩個月時產生。姚錦成：「我心裏在想為何復原不了，打完比賽隔一個月再打大型比賽，好像跟不上。知道自己能力所在，只能多打兩項大賽，就定下兩個目標，用盡全力出戰。」

即將第13次亦是最後一次，在香港主場出戰，分組面對澳洲、新西蘭和薩摩亞，場場硬仗又如何。姚錦成：「非常興奮，因為回想以前第一次打『香港七欖』感覺，我還記得當時全場歡呼，大叫香港隊，令我的心跳很快，很興奮、很想去打比賽。很想取回那感覺作結束，我的目標是『強勢開始、強勢結束。』

港隊於2010、2014年亞運會，連續兩屆決賽不敵日本，2018年終於在雅加達打破宿命。姚錦成：「等了8年，我們終於取得亞運冠軍，30歲也不是老，因為一定要拿到冠軍才可以退休。」

功成身退，他有信心後輩能接棒。姚錦成：「沒金牌也希望要前三名，為何成績對我們重要，這是對運動員的壓力，希望在亞運會保持前三。我們擁有香港體育學院的資助，如果能持續有成績，就能令欖球的發展更龐大。」

告別港隊，但姚錦成不會放下欖球，他退役後會當教練，希望為港隊再找生力軍。