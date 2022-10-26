立會議員本月起加人工　非兼任行會成員月薪加至近10.5萬　立法會主席獲雙倍酬金

【有線新聞】立法會議員今個月起加人工，所有非兼任行會成員的議員，每月酬金加1,750元，月薪近10.5萬元，加幅約1.7%。

政府公布按丙類消費物價指數，而調整立法會議員酬金，由今個月1日起生效。非行會成員的議員，月薪由約10.3萬，加到近10.5萬元；立法會主席有雙倍酬金，加薪後月薪約為21萬元，每月多3,500元。