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2022年10月26日
港聞
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立會議員本月起加人工 非兼任行會成員月薪加至近10.5萬 立法會主席獲雙倍酬金
【有線新聞】立法會議員今個月起加人工，所有非兼任行會成員的議員，每月酬金加1,750元，月薪近10.5萬元，加幅約1.7%。
政府公布按丙類消費物價指數，而調整立法會議員酬金，由今個月1日起生效。非行會成員的議員，月薪由約10.3萬，加到近10.5萬元；立法會主席有雙倍酬金，加薪後月薪約為21萬元，每月多3,500元。
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