區議會｜曾國衞指正檢視地區組織需否選舉　另宣誓範圍擬擴至法定團體等

【有線新聞】現屆區議會任期明年底屆滿，政制及內地事務局局長曾國衞說，正檢視將來的地區組織是否需要選舉和議政論政，強調一定要回到基本法初心。

今屆區議會任期去到明年12月31日，不過政府去年要求區議員宣誓後出現辭職潮，亦有數十人被取消資格。政制及內地事務局局長曾國衞說，仍在檢視區議會的職能，如何符合基本法訂明非政權區域組織的要求。

曾國衞：「將來地區組織會否仍以區議會名義呢？你說是否要議政論政呢？是否仍符合非政權組織初衷呢？這件事屆時要再全面檢視才知道。暫時沒一個特別傾向想法，主要我們持開放態度聽大家意見，亦檢視將來功能如何可以發揮、如何組成情況下發揮原有功能，這個屆時才考慮是否需要選舉或用其他方式產生。（如何你屆時不選舉，只是委任，恐怕會受到很大批評，倒退得很厲害。）你這個意見我聽到。」

另一個仍在檢視的是公職人員宣誓要求，現時涵蓋區議員、法官等，外界關注是否會擴展至教師、社工。曾國衞：「（會不會考慮經公帑發薪就要？）其中一個考慮都可能會是，包括法定團體或者重要的，最主要符合愛國者治港原則，希望所有有機會管治香港，或有機會在公共事業擔任重要職位，都希望納入宣誓範圍。」

曾國衞說暫時沒實施時間表，希望盡快做好一類便一類，若成熟便先推出。