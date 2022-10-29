石硤尾重建｜屹立區內65年、三度成指定診所 　健康院明年初將停用拆卸

【有線新聞】為了配合石硤尾邨第六期重建計劃，有65年歷史的石硤尾健康院將會拆卸，它經歷過數次重大公共衛生事件，見證石硤尾的歷史。

石硤尾普通科門診退休支援人士曹愛文：「以前這裏（健康院外）沒有椅子，病人唯有坐在石躉上，打風、下雨，雨水一直灑進來，連帳篷都沒有。」沒有遮掩，街坊以前排「街症」時，就是靠屹立數十年的大葉榕，健康院重建後它會繼續留下來。

已退休的文叔在健康院工作了30年，不時會回來懷緬一番。曹愛文：「當時區裏的衛生環境不太好，病人通常有疥瘡、爛肉，那時候門診只是八元、十元，病人星期五看醫生，星期四吃飯後就來排隊，有人將石頭、甚至排頭位的是觀音像，第二個是關公，我們想清理都不知如何是好。」

1953年石硤尾木屋區大火，政府興建首個徙置屋邨安置災民，健康院四年後投入服務。65年來，除了見證石硤尾的變遷，亦經歷數宗重大公共衛生事故，在沙士、三聚氰胺事件和第五波疫情期間都轉為指定診所，守護香港市民。

石硤尾普通科門診註冊護士顧韻欣：「疫情時病人會叫我們小心點，要小心留意、好好保護自己，有一個掛飾是病人製作的，是一個護士娃娃，給我們留為紀念。」

中心重建後就會有電梯，屆時街坊就不用再走斜路。健康院明年年初停用，預計2026年第二季完成重建，期間普通科門診會暫時在石硤尾美禧樓繼續服務街坊。