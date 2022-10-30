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2022年10月30日
港聞
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天文台：今晚將發出一號風球 料本周中期有狂風驟雨
【有線新聞】強烈熱帶風暴尼格已進入本港800公里範圍，天文台說今晚會發出一號戒備信號。
按照尼格的預測路徑，未來數天會移向南海北部，靠近華南沿岸。天文台說，受尼格及東北季候風影響，本港未來數天風勢頗大，高地可能達到烈風程度，今個星期中期為廣東沿岸帶來狂風驟雨。
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