美國加息｜聯儲局再加0.75厘　鮑威爾：不排除下月減慢步伐　惟利率最終或高於預測

【有線新聞】聯儲局一如預期，連續第四次大手加息0.75厘，亦是今年第六次加息。主席鮑威爾指，不排除下月會減慢加息步伐，但利率最終可能高於早前預測。

聯儲局議息後，委員一致決定再大手加息0.75厘。聯邦基金利率目標加至3.75厘至4厘，是2007年底以來最高，亦是連續四次會議加息0.75厘。今次議息聲明的措辭有變，提到未來的加息幅度，將考慮貨幣政策持續緊縮帶來的累積及滯後效果。

主席鮑威爾表明，即使放慢加息步伐，但今輪周期的最終利率水平，或較9月時預測中位數4.6厘為高，「在某個時間點，放慢加息步伐是合適，而時間快到了，最快可能是下次（12月）會議，或再下一次（明年2月）會議，還未有決定。」「利率水平仍有很大的不確定性，即使如此，我們還有一段路要走，自上次會議後的數據顯示，最終利率水平會高於早前的預期。」

他承認目前美國金融狀況已明顯收緊，尤其在樓市方面，但強調短期物價高企問題依然令人憂慮，重申不可以過早放鬆政策。

又提到全球經濟都面對困境，美國經濟仍有可能「軟著陸」，但窗口已收窄，沒有人知道是否會出現衰退，或者衰退的幅度有多嚴重。

利率期貨顯示，市場預期聯儲局下次會議，加息幅度減小至0.5厘的機會率升至約六成。