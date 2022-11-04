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2022年11月04日
體育
新聞資訊
巴塞羅那中堅碧基掛靴 本周西甲成告別戰
【有線新聞】巴塞羅那中堅碧基決定完成本星期的西甲之後，結束球員生涯。
35歲的碧基透過影片宣布掛靴，童年希望成為足球員夢想成真，更沒想過可以成為巴塞羅那隊長，並贏得不少榮譽，是時候結束旅程。香港時間星期日凌晨對艾美利亞的聯賽將會是告別戰。
碧基在2004年由巴塞青年軍轉投曼聯，四年後重返母會，效力至今，替巴塞上陣超過600場、贏得30項錦標，包括8次西甲、3屆歐聯、7次西班牙盃，亦協助西班牙贏得2010年世界盃冠軍。
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