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2022年11月04日
港聞
新聞資訊
葉劉淑儀稱七欖是考驗 疫情無急升可再放寬 倡提早海外人才首置退稅
【有線新聞】行政會議召集人葉劉淑儀說本港疫情見曙光，七人欖球賽是考驗，如果之後疫情數據無急升，她相信有條件放寬防疫措施。
行政會議召集人葉劉淑儀：「七欖其實是嘉年華，在看台飲酒、進食和嘔吐。今年遊客少一點，但如果我們可以經過七欖考驗 ，有3日、2.6萬人聚集在裡面狂歡，酒吧還可以營業至深夜，如果我們捱過這3日，數據無急劇上升，相信我們有條件再開放。」
另外她認為可以配合某些政策「扭鬆」房地產成交的印花稅，相信對市場心理有提振作用，又指施政報告公布海外人才在本港住滿七年才可退回首置額外印花稅，吸引力不足，應更早就退稅。
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