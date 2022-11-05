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有外媒指內地明年上旬與香港通關　譚耀宗：暫未有消息、冀逐步放寬

【有線新聞】有外媒引述內地專家指，內地明年上半年與香港通關。全國人大常委譚耀宗表示，兩地何時通關暫時未有消息，但期望可以逐步放寬。
譚耀宗：「何時先做到（通關）？步驟是如何？要等候消息，最近珠海疫情反覆、廣州確診數字又上升，當想放寬時疫情又反覆，冬天又來臨，病毒又變種，可能這些因素也令考慮更多。」
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