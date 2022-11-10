俄下令部隊從赫爾松後撤　澤連斯基：俄軍不會無故「送大禮」

【有線新聞】俄羅斯下令部隊撤出烏克蘭南部重鎮赫爾松等地區，稱對當地的補給有困難。烏克蘭方面則有保留，質疑俄軍撤兵速度緩慢，未必是全面撤走。

俄羅斯國防部長紹伊古聽取軍官匯報俄軍在赫爾松地區後撤的情況，指軍隊在赫爾松市等第聶伯河西岸地區受河岸阻隔無法補給，加上烏克蘭部隊連番轟炸，威脅俄軍和平民的性命，決定全面撤出第聶伯河西岸，將於東岸重整防線。

紹伊古亦同意撤退決定，稱要優先考慮軍人及平民的性命。赫爾松市是俄烏戰事爆發以來俄軍唯一佔領的地區首府，隨著烏克蘭的反攻，俄軍早前已經安排平民撤走。

對於俄軍宣布後撤，烏克蘭則有所保留，指俄軍撤離速度緩慢，似乎並非全面撤走，又指俄軍毀壞橋樑及布雷，減慢烏克蘭部隊推進的速度。總統澤連斯基亦警告俄軍不會無緣無故「送大禮」，部隊要步步為營。

輿論認為俄軍撤出赫爾松市可能成為戰事的轉捩點，積極支持烏克蘭的美國總統拜登回應，指顯示俄軍確實出現了問題，又估計俄烏雙方會爭取在冬天重整旗鼓。

俄羅斯對赫爾松地區的管治亦遇上挫折，兩個月前獲委任的副州長斯特列穆索夫，周三在連接赫爾松和克里米亞的橋上遇上車禍喪生，俄羅斯總統普京向他追授勇氣勛章，但他被烏克蘭當局視為叛徒。