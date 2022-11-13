街頭表演今年僅一宗獲批　表演者申許可逾年無回音：Busking很快在香港消失

【有線新聞】街頭表演熱點尖沙咀天星碼頭，警方最近貼告示禁止玩樂器，又檢控無獲警方許可證表演的人，我們翻查每年批證的數字，由四年前76張大減至今年一張，有表演者說提出申請一年都無回音，擔心街頭表演被扼殺。

阿QUIZ從事街頭表演7年，他的第一次都在尖沙咀碼頭，以前旁邊有蓋樓梯位是熱點，不過警方最近貼告示，說半個月前有三個人在這裏玩奏樂器被檢控後定罪。

街頭表演者QUIZ：「震驚是一定會的，我們的街頭表演者都被人打壓得很厲害，我們通常玩一兩首便不能玩，警察便來了，沒一定質素水平都不會在這裏玩，（歌手）MC張天賦或吳林峰都在這裏玩過，是街頭表演者在音樂路上能發展的其中一個方向。」

警方的檢控是根據這條例：無合法權限或解釋在街上玩樂器，要有警務處發出許可證才可以，警方解釋有人未有許可證玩樂器，造成噪音滋擾。不過近年批出的許可證大減，由2018年76張，跌至今年一張。

QUIZ：「我的樂隊去年曾經申請，無任何消息回來，當刻是最無助，我申請了，你不批出給我，來驅趕我們時，我們跟他說『有的，警察，我有申請』，但你們未批出或未得到你們回覆，他們的答覆都是沒辦法都是要離開，你扼殺了這個地方沒問題，我們不在這裏玩音樂沒所謂，但你至少找個地方讓我們玩音樂。」

警方說街頭表演者與一般市民一樣必須守法，如果街頭表演活動違法，會按情況適當跟進，例如勸喻、口頭警告，要求終止表演或者提出檢控。

QUIZ：「玩到多久便多久，我都玩了7年都仍在堅持，我都想香港人出街有機會聽到音樂的機會，『文化沙漠』不夠膽說，但街頭表演這件事，很快在香港消失我覺得。」