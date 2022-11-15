消委會｜九成魚油補充劑含污染物氯丙二醇　三款超歐盟上限　過量或損腎臟、雄性生殖系統

【有線新聞】消委會測試25款魚油補充劑，全部驗出有害污染物，過半含有基因致癌物環氧丙醇。消委會相信只要不過量攝入，不會對健康造成太大風險，但認為保健產品不應該有污染物。

吃魚油補充劑，將奧米加3脂肪酸吃進肚子，保障健康的同時，可能將致癌物一起吞下。14款驗出這種污染物的魚油補充劑中，有一款超出歐盟上限一成。另外兩款更同時驗出另一種基因致癌物苯並芘，其中一款超出上限逾五倍。

另一種有害污染物氯丙二醇，有超過九成樣本都有，當中三款超出歐盟上限。動物實驗顯示長期每日過量攝入會損害腎臟、中樞神經及影響雄性生殖系統。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀：「如食用量不多，有些以十多粒、七至八粒計算，一般不會吃這麼多的話，應該不會對健康造成太大風險。不過怎樣都好，這些是營養補充劑，是不應該存在污染物，亦不應含有添加劑，因為沒有人想吃補充劑時，擔心吃到不應吃到的東西。」

消委會總幹事黃鳳嫺：「消費者可選擇相對安全的產品，但有些污染物比較重些的產品，明顯在『小心駛得萬年船』情況下，大家要選擇一些沒有或少些污染物的產品食用。」

測試發現有三款樣本，奧米加3脂肪酸實際含量比標示的分別少了三成至八成多，轉交食安中心跟進。消委會又提醒市民選購魚油補充劑時，要留意飽和脂肪酸及反式脂肪酸含量，避免增加體內的壞膽固醇。