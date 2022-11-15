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2022年11月15日
港聞
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有線寬頻推78台「HOY資訊台」 下周一啟播
【有線新聞】有線寬頻宣布免費新聞資訊頻道78台「HOY資訊台」，下星期一啟播。
全國政協副主席梁振英、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、有線寬頻副主席兼執行董事曾安業等出席啟動禮。
HOY資訊台下星期一早上6時啟播，是全新的免費電視頻道，以「聚焦香港、放眼世界」為宗旨，為觀眾提供新聞、環球財金以及生活文化專題等內容。
有線寬頻副主席兼執行董事曾安業：「為發揮更大效力，本集團旗下頻道已經啟用大氣電波播放，並在今年9月增加覆蓋至全港99%，大家只需在電視重新搜台就欣賞到本台節目。」
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