去年加價才獲批　四巴士公司再申加約1至2成　田北辰：不應高於通脹

【有線新聞】四間專營巴士公司向政府申請加價大約一至兩成，其中九巴、龍運申請的加幅據了解低於一成。

九巴、城巴、新巴和新大嶼山巴士去年才獲批加價，今年申請再加價，加幅大約一至兩成，實際加幅運輸及物流局無透露，消息說九巴申請加幅低於1成。

九巴及龍運解釋申請加價是因為疫情持續、客量跌，龍運為主的機場巴士跌幅非常顯著，加上油價持續高企、人力資源成本上漲，公司營運環境艱難，期望盡快審批加價。城巴新巴就說申請加價因為物價上升，燃油價格年內上升1成，營運成本受壓，有需要檢討車費水平。

新界西北（實政圓桌）田北辰：「他們平均每年加幅絕不應高於通脹，如果加價等於通脹一半，它不能維持營，就要向行會申請。政府透過港鐵股息補貼其他集體運輸工具，而非每次要市民透過票價令這些公司繼續生存。」

民主黨交通政策發言人韓俊賢：「如果加價10%，至少1成，這難以接受。我們建議成立票價穩定基金，在巴士公司現有盈餘上調撥一定款項去支持巴士公司。如果經營有困難，類似未雨籌繆，加價時調撥這基金去支援開支問題。」

政府說，審批加價時會考慮巴士公司營運成本、收益預測、市民接受程度及負擔力等，當加價獲行政會議批准，會先利用專營巴士豁免隧道費基金抵銷，降低車費加幅。除了巴士公司，天星小輪早前申請加價一倍。