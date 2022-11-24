增9,219宗確診、13人亡　一周內逾2,500人留醫　當局稱若情況惡化或收緊措施

【有線新聞】本港新增9,219宗確診，輸入個案佔719宗，多13名患者離世。醫務衞生局說，疫情數字全線上升，相信升勢會持續，現階段不適宜放寬社交距離措施。

9,200多宗確診，是兩個半月新高。回看過去兩星期，確診由5,000多宗拾級而上，更突破9,000大關，醫務衞生局認為現階段不適合放寬任何社交距離措施，包括黃碼。醫務衞生局副局長李夏茵：「疫情數字全線上升，包括確診數字、死亡個案、長者院舍爆發、學校的爆發、污水監察、醫院入院數字等，希望大家有概念，疫情不是如我們所想直線下降，通常會反覆。我認為任何防疫措施上扭鬆，對於社會本身、疫情都不理想，也不安全，所以我相信在此刻不會取消黃碼。」

過去一星期有超過2,500名確診者在醫管局設施留醫，如果情況進一步惡化，政府不排除會收緊社交距離措施。李夏茵：「我們當然很不想、很不想、很不想走回頭路，如果疫情到一個地步，醫管局整個醫療系統完全癱瘓，無論新冠還是非新冠病人都得不到適當治療，當然我們可能要收緊整個防疫政策。」

李夏茵說天氣開始轉冷，呼籲市民打齊新型肺炎疫苗及流感疫苗，亦要戴好口罩。李夏茵：「我想當世界各地權威專家不約而同地想向市民說同一番話，打針、戴口罩、做測試，或許我們都是時候冷靜分析，如何做出最利己利人的事。」