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2022年11月24日
港聞
新聞資訊
中大畢業禮有畢業生與保安爭執 校方報警求助
【有線新聞】中大畢業禮有畢業生與保安爭執，警方到場跟進。
下午四時許，大學保安包圍部分畢業生，多名警員到場。
中大說有數名人士挑釁保安人員，以粗言穢語侮辱，經勸諭後仍繼續叫囂，由於他們的行為可能構成公共秩序風險，因此校方報警求助，相關人士在警方警告後散去。
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