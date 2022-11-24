中大畢業禮有畢業生與保安爭執　校方報警求助

【有線新聞】中大畢業禮有畢業生與保安爭執，警方到場跟進。

下午四時許，大學保安包圍部分畢業生，多名警員到場。

中大說有數名人士挑釁保安人員，以粗言穢語侮辱，經勸諭後仍繼續叫囂，由於他們的行為可能構成公共秩序風險，因此校方報警求助，相關人士在警方警告後散去。