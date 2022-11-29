人大釋法｜杜淦堃：不同意破壞司法獨立　冀焦點放在黎智英是否受足夠法律保障

【有線新聞】大律師公會說，人大有權釋法，不覺得會破壞本港司法獨立，但都希望日後國安法有不明確地方由香港法庭去釐清。

回歸25年將會有第六次釋法，大律師公會不認為釋法變成常態，相信香港法院和法律界仍然維持法治和保障司法獨立。大律師公會主席杜淦堃：「全國人大常委會行使解釋權的時候，無可避免會引起一些對香港法制的討論及批評，國安法是相對較新訂立的法例，公會希望國安法條文尚有不明確之處，將來可以由香港法庭釐清。藉國安法第65條由全國人大常委會去釋法，有關權力應當審慎地行使。」

上一次2016年人大常委會就議員宣誓風波釋法，公會曾經批評對香港獨立司法權造成極大衝擊。今次提請釋法，公會說看不到與司法獨立有很大關係，杜淦堃：「我亦不覺得今次事件會破壞香港司法獨立，大家要記得其實國安法第65條這個演繹與之前釋法一樣，其實是現有機制去處理香港要面對的問題。（是否變相立法？）我想我們要看一看之後有關條文再討論這個事情。」

杜淦堃希望公眾將焦點放在被告黎智英有沒有足夠法律保障，相信法庭會公平審訊。

香港律師會發聲明，說尊重終審法院的裁決及人大常委會解釋國安法的權力，對本港法院和制度在「一國兩制」下所展現的獨立性和角色充滿信心，相信政府提請釋法，只關乎不具備在港全面執業資格的海外律師或大律師。又說人大釋法是合法，但亦留意到可能影響公眾，尤其不熟悉司法和法律制度的人對普通法的觀感。