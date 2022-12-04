i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
國家憲法日｜駱惠寧指維護國家安全是「必守底線」 是一國兩制最高原則
i-Cable
2022年12月04日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
【有線新聞】中聯辦主任駱惠寧說，要發揮憲法，對一國兩制的引領保障作用，維護國家安全是「必守底線」，是一國兩制最高原則，亦要弘揚愛國愛港的主流價值觀。
中聯辦主任駱惠寧：「香港各界應自覺維護憲法權威，自覺尊重和維護國家主體，依照憲法實行社會主義制度，自覺尊重維護憲法規定的中國共產黨領導地位，確保一國兩制實踐不變形，發揮憲法對香港一國兩制，實踐的引領保障作用，必須堅持把維護國家主權、安全、發展利益作為最高原則，完整準確不折不扣貫徹實施香港國安法，依法懲處危害國家安全犯罪活動。」
上一條影片
國家憲法日｜李家超指憲法是國家根本法 重申須維護憲法、準確落實一國兩制
下一條影片
國家憲法日｜鄧中華指特區應積極履行23條立法 不能以高度自治對抗中央全面管治權
客戶服務
熱門
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學 無轉碼出街食飯隨時罰$10,000
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
大角咀海富苑男子頸傷不治 走廊曾傳呼救聲 有人一度爬出窗外
26歲男子九龍塘東鐵月台遭列車撞倒 送院不治