國家憲法日｜駱惠寧指維護國家安全是「必守底線」　是一國兩制最高原則

【有線新聞】中聯辦主任駱惠寧說，要發揮憲法，對一國兩制的引領保障作用，維護國家安全是「必守底線」，是一國兩制最高原則，亦要弘揚愛國愛港的主流價值觀。

中聯辦主任駱惠寧：「香港各界應自覺維護憲法權威，自覺尊重和維護國家主體，依照憲法實行社會主義制度，自覺尊重維護憲法規定的中國共產黨領導地位，確保一國兩制實踐不變形，發揮憲法對香港一國兩制，實踐的引領保障作用，必須堅持把維護國家主權、安全、發展利益作為最高原則，完整準確不折不扣貫徹實施香港國安法，依法懲處危害國家安全犯罪活動。」