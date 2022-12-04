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澳門國際馬拉松 中國跑手管油勝、李美珍奪全馬冠軍
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2022年12月04日
體育
新聞資訊
【有線新聞】澳門國際馬拉松，中國跑手包辦男、女子組全馬冠軍。
比賽分三個距離，全馬、半馬及4.5公里，共一萬二千個名額。參賽者要完成接種疫苗，出示澳門健康碼，賽會又在比賽前一日決定，推遲澳門跑手的起步時間，不能跟外地選手一起出發。
42.195公里的全馬，途經媽閣廟、西灣大橋等景點，最後返澳門運動場衝線，男子組冠軍屬於中國跑手管油勝，李美珍就跑出2小時40分26秒，奪得女子組冠軍。
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