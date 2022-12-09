據報西方車廠撤俄市場後　中國市佔率大升

【有線新聞】據報中國汽車生產商在俄羅斯的市場佔有率大幅上升。

路透引述俄羅斯研究數據顯示，在西方國家汽車生產商退出當地市場後，11月新車銷量按年減少61%。不過吉利、奇瑞及哈弗的中國車廠銷量就逆市上升，上月售出超過1.6萬輛新車，是今年1月銷量的接近兩倍，市佔率由9.6%升至31.3%。