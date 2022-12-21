將軍澳女子疑未能上巴士　擲石毀車門玻璃

【有線新聞】將軍澳一輛新巴被人擲石，車門玻璃爆裂。

其中一道車門被人兩度擲石，玻璃穿了大洞，巴士停在寶琳北路清客。城巴新巴公司說涉事的694號巴士，早上7時許被一名女子刑事毀壞，已經報警處理。有目擊者說該名女子因未能上車，之後擲石。