i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
將軍澳女子疑未能上巴士 擲石毀車門玻璃
i-Cable
2022年12月21日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
【有線新聞】將軍澳一輛新巴被人擲石，車門玻璃爆裂。
其中一道車門被人兩度擲石，玻璃穿了大洞，巴士停在寶琳北路清客。城巴新巴公司說涉事的694號巴士，早上7時許被一名女子刑事毀壞，已經報警處理。有目擊者說該名女子因未能上車，之後擲石。
上一條影片
本港新增16,953宗確診 多50人離世
下一條影片
台警拘男子涉賣槍枝 檢改裝衝鋒槍及子彈
其他人也在看
懲教職員調停無果 女子赤柱監獄外被擄上車 獲救時多處受傷 警拘四人
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招 用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C 盧覺強分析香港都適用？
生活
有線生活
2022年12月15日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查｜消委會14部高分5G手機 全部$4,000有找 小米／Samsung／Sony邊款抵玩？
生活
有線生活
2022年12月15日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
其他人也在看
懲教職員調停無果 女子赤柱監獄外被擄上車 獲救時多處受傷 警拘四人
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招 用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C 盧覺強分析香港都適用？
生活
有線生活
2022年12月15日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查｜消委會14部高分5G手機 全部$4,000有找 小米／Samsung／Sony邊款抵玩？
生活
有線生活
2022年12月15日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日