返回
按輸入鍵開始搜尋

顧嘉煇逝世｜汪明荃相識逾60年　讚揚對香港樂壇極大貢獻

顧嘉煇多年拍檔汪明荃說，與顧家煇認識六十多年，對他離世感到傷感，讚揚他對香港樂壇作出極大貢獻。
汪明荃表示︰「當然很不捨得，一個這樣偉大的作曲家，為香港樂壇作出這麽大貢獻，很可惜，煇哥為樂壇做了這麽多，寫了這麼好的歌，個個都是經典，一批又一批優秀歌曲，亦有很多徒弟，相信他在樂壇上的成就，應該沒有甚麼遺憾。」
上一條影片 浸大發現腹瀉型腸易激綜合症新治療標靶　倡多食新鮮蔬果少食肉
下一條影片 彭博：中國或准企業恢復進口澳洲煤炭
其他人也在看
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖　台一家三口一氧化碳中毒昏迷　衛生防護中心：可致死
2022年12月29日
一線搜查丨港男自製馬友刺身　讚味道似拖羅　網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
2022年12月30日
筷子疊住搓洗原來超錯　洗錯含菌高過馬桶蓋8倍　專家教正確清洗法｜附選購筷子4貼士
2022年12月27日