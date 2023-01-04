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顧嘉煇逝世｜汪明荃相識逾60年 讚揚對香港樂壇極大貢獻
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2023年01月04日
港聞
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顧嘉煇多年拍檔汪明荃說，與顧家煇認識六十多年，對他離世感到傷感，讚揚他對香港樂壇作出極大貢獻。
汪明荃表示︰「當然很不捨得，一個這樣偉大的作曲家，為香港樂壇作出這麽大貢獻，很可惜，煇哥為樂壇做了這麽多，寫了這麼好的歌，個個都是經典，一批又一批優秀歌曲，亦有很多徒弟，相信他在樂壇上的成就，應該沒有甚麼遺憾。」
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