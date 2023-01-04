顧嘉煇逝世｜汪明荃相識逾60年　讚揚對香港樂壇極大貢獻

顧嘉煇多年拍檔汪明荃說，與顧家煇認識六十多年，對他離世感到傷感，讚揚他對香港樂壇作出極大貢獻。

汪明荃表示︰「當然很不捨得，一個這樣偉大的作曲家，為香港樂壇作出這麽大貢獻，很可惜，煇哥為樂壇做了這麽多，寫了這麼好的歌，個個都是經典，一批又一批優秀歌曲，亦有很多徒弟，相信他在樂壇上的成就，應該沒有甚麼遺憾。」