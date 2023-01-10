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港鐵獲准興建東涌綫延綫 逸東邨東涌西站成終點站 料2029年完工
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2023年01月10日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
【有線新聞】行政長官會同行政會議批准港鐵興建東涌綫延綫。
東涌綫延綫在現有欣澳站及東涌站之間的填海區，增設東涌東站，以及在逸東邨興建東涌西站，成為東涌綫的新終點站，項目預計今年動工，2029年竣工。
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