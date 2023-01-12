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立場案｜鍾沛權指無意圖為受訪者「戴光環」　刊登報道不代表支持其主張

【有線新聞】《立場新聞》被控串謀發布煽動刊物案，前總編輯鍾沛權繼續作供，重申《立場》沒有煽動意圖，不認同傳媒報道等於炒作社會事件，或者為違法的人戴光環。
被告鍾沛權和林紹桐應訊後離開法院。鍾沛權作供說，2019年反修例事件民情比起2003年反對廿三條立法時更洶湧，令他意外，他作為新聞工作者是「被事件帶著走」，報道純粹是做事實記錄，不是控方在開案的指控「炒作社會事件」，自己亦沒有心力去思考煽動誰人去做某些事。
對於控方列舉何桂藍、鄒家成和梁晃維的專訪，指控《立場》「為犯案者戴光環」，鍾沛權說其中兩篇在初選結束後，甚至政府DQ梁晃維參選資格後刊登，「根本無需要幫他們造勢」，專訪只因他們是新晉政治人物備受關注，有新聞價值，絕對沒有意圖為一些人戴光環；刊登報道也不代表支持其主張，後來決定下架個別專訪亦不是因為覺得文章違法，而是他無法判斷哪些文章可能被指有問題，因此要提高安全系數，保護公司和同事。
鍾沛權又說，《立場》報道初選案審訊因案件本身備受爭議，他們引述部分人的意見，指出政府或司法機構可能犯的錯誤，是體現言論自由和傳媒監察權，若認為批評有錯，可以辯論或反駁，但不能說成煽動或犯刑事罪行，否則寒蟬效應會大到不利社會發展。鍾沛權舉例，過去內地文革和三年大饑荒正正是失去言論自由下造成的災難，反映言論自由不可被隨意限制。
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