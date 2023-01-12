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男子去年將柴犬抓頸按地 被控殘酷對待動物罪准保釋
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2023年01月12日
港聞
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【有線新聞】一名男子去年在寵物公園將一隻柴犬按在地上，被控殘酷對待動物罪提堂。
網上片段見到，去年7月在九龍城宋王臺的寵物公園，一名男子抓住柴犬的頸，將牠按在地上，柴犬不斷哀叫。警方調查後拘捕39歲男子，他報稱貨車司機，被控殘酷對待動物罪，暫時毋須答辯，押後至3月再提堂，待辯方索取法律意見及醫療報告等文件。被告准以500元保釋。
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