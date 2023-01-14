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葵涌道客貨車失事翻側無人傷
i-Cable
2023年01月14日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】葵涌道有客貨車失事翻側。
客貨車橫臥路中間，車頭防撞杆飛脫。早上7時許，客貨車沿葵涌道往荃灣，駛至荔枝角消防局附近失控撞毀路邊一列鐵欄後翻側，司機無受傷，自行爬出車外報警，並通過酒氣呼氣測試。
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