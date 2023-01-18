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政協換屆｜董建華卸任　辦公室：一如既往關心香港、關心國家

【有線新聞】董建華辦公室回應政協名單。
董建華辦公室表示董先生不會在新一屆全國政協委員中擔任職務，但他會一如既往關心香港、關心國家，希望國家國泰民安，民富國強。
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