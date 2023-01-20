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南非下月與中俄海上聯合軍演　加強三國關係、分享作戰技能

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  • 2023年01月20日
【有線新聞】南非下月與中國和俄羅斯舉行海上聯合軍演。
南非國防軍稱為加強與中俄的關係，三國下月中將在德班和理查茲灣對開海域舉行為期十日的海上聯合軍演，並派出350名軍人參與，旨在分享作戰技能與知識。
今次是三國繼2019年後再度舉行類似演習。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，南非一直拒絕譴責俄方。
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