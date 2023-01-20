秦剛發表新年賀詞批個別國家大搞霸權　籲團結合作

【有線新聞】外交部長秦剛向各國駐華使團發表新年賀詞，提到多年發展成果在去年遭吞噬，中方期待各國更團結合作，摒棄分裂對抗。

個別國家趁機大搞霸權、霸道、霸凌，煽動意識形態對立和陣營對抗，把世界推向分裂衝突的邊緣，令人欣慰的是，各國人民求和平、謀發展、促合作的願望更加強烈。我們將深化拓展平等、開放、合作的伙伴關係，促進大國協調和良性互動，深化同周邊國家友好互信和利益融合，厚植同廣大發展中國家的團結友誼。推動國際社會營造團結大家庭、唱響合作主旋律、拋棄冷戰舊思維、反對排他小圈子、集眾智、匯眾力，更好造福世界各國人民。