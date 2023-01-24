團體大角咀設社區廚房　全年無休派飯予弱勢　為無家者提供在職培訓

【有線新聞】新年很多人餐餐都吃得豐富，但一眾無家者兩餐溫飽也不容易，有機構在大角咀設立社區廚房，派飯予無家者及低收入人士，未來希望擴展到更多區。

一到午飯時間，大角咀這條街都會有人龍，為的只是一餐溫飽。一個飯盒、一盒飲品，對他們而言已是一份恩物。同路舍去年開辦社區廚房，派飯予過百名無家者、低收入人士及長者，年中無休，同路舍創辦人Jeff Rotmeyer：「在香港的糧食不安全問題嚴重，接近五分之一人不能負擔一日三餐，這是個大問題，我們同時有很多食物被浪費。惜食堂，同路舍的合作伙伴，為我們提供食物派發給有需要的人，包括無家者、拾荒者，甚至是清潔工人。向機構或其他人求助並不容易，我認為重要的是要尊重他們，我個人很感恩他們願意相信我們，並來這裏與我們用膳。」

每個派飯時間分兩節，午餐晚餐都會派飯，要領取就要先有機構發出的「飯券」，紅色代表無家者、藍色代表低收入人士及長者，無家者可優先領取。

同路舍獲得一個基金會贊助，為期兩年，期望將更多食物送到有需要的人手上，星展銀行（香港）執行董事胡秀汶：「我們希望在這兩年能拯救四萬公斤食物，轉化成21萬份膳餐給社會上幫助更多有需要人士。」

不單是派飯，同路舍同時提供在職培訓，由無家者預備飯盒給其他人。由開張工作到現在，Cindy本身都是無家者，同路舍Kind Kitchen職員Cindy：「以前我患過大病，住院四年，每名露宿者的故事都不同，希望我在這裏能讓他們見識，即使你現在是個零，你也能站起來，希望他們能像我般珍惜機會向前行，不要回想以往的事。」同路舍希望未來能在更多區設立社區廚房。