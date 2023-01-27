MIRROR演唱會｜勞工處向藝能、協興隆、舞館提15項檢控　排期3月27日聆訊

【有線新聞】MIRROR演唱會屏幕墮下事故，勞工處向處所佔用人及僱主提出15項檢控，案件3月27日在九龍城裁判法院首次聆訊。

MIRROR去年7月在紅館舉行演唱會第四晚演出時一個屏幕突然掉下，兩名舞蹈員受傷。勞工處說經調查藝能工程有限公司、協興隆舞台工程公司和舞館有限公司涉嫌沒有為僱員提供安全作業裝置和安全工作系統、沒有向勞工處處長發出意外通知及沒有為僱員購買保險等，徵詢律政司意見後，決定根據《職業安全及健康條例》和《僱員補償條例》提出15項檢控。