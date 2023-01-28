財政預算案｜指本港經濟轉好　陳茂波：會用較寬鬆財策　會否派消費券要「睇餸食飯」

【有線新聞】財政司司長陳茂波說，今年的財政預算案會採取中間偏鬆財政策略，是否再派消費券他說要「睇住荷包」，暫時未有定論。

陳茂波出席財政預算案諮詢，他提到過去幾年疫情下都採取擴張性財政政策，盡量用財政儲備穩住經濟。陳茂波：「走到今天我們回頭看，幾年裏面其實都花了幾千億。現時我們進入後疫情階段要復蘇，我們當然要兼顧目前，但亦要投資未來、推動發展。整個財政策略可能都要有一些調整，在今年來說，可能是一個中間偏鬆的財政政策。」

諮詢會有約100名市民出席，部分人希望預算案可以多些照顧中產家庭。測量師姚女士：「我身邊有很多醫生、大律師、高級公務員都買不到樓，為何呢？因為我們這些中產人士是將大部分積蓄去撫養我們的小朋友，我們如何都好，都儲不了首期。可否幫幫忙，讓我們鬆一鬆可以買到樓呢？」

中學教師陳先生：「太太和我都要上班，那麼誰照顧小朋友？就要聘請外傭，請外傭都是一個開支。有沒有可能像之前上年試過的，租屋都可以減稅，請外傭又有沒有機會可以減稅？」

陳茂波：「中產家庭的壓力大，我理解的。我自己年青過走過那一條路過來，很明白。外傭開支是否可以抵扣，可以有一定免稅額？這個我們都列入研究範圍。」

另一個市民關注的重點，是會否再派消費券。陳茂波：「有些政策要調整，不能如以前一般那麼大力度去做，現階段暫未有定論如何做。（聽起來即使派也未必派一萬元，是否5,000元都未必有？）大家都知道，好像在座的朋友，如果我們是持家要買菜，環境不好的時候，都要看著荷包、『睇餸食飯』。」

被問到會否針對特定人士，例如有小孩的家庭派消費券，陳茂波說不同層面的市民都面對不同壓力，要兼顧社會各階層的需要。