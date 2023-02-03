全面通關｜下周一免預約、免核酸檢測　即睇口岸開放時間、抵港快測要求

【有線新聞】國務院港澳辦公布，下周一起（6日）陸路口岸出入境內地不再設配額限制，並恢復旅行團活動。行政長官李家超表示，全面通關後港人可隨意、隨時出行北上。

通關｜重開所有口岸

港人北上除了可選擇已開放的落馬洲（福田口岸）、深圳灣口岸等。政府宣布將於下周一重新開放羅湖、香園圍／蓮塘口岸、落馬洲（皇崗口岸）。皇崗皇巴士將恢復24小時服務，另外因羅湖口岸有改善工程，當局籲預留額外時間過關，港鐵亦會因應人流調動東鐵綫列車服務。

【開放時間】

羅湖口岸：0630至2400

香園圍／蓮塘口岸：0700至2200

落馬洲（皇崗口岸）：24小時通關

通關｜北上南下免預約、限額

下周一（6日）起，由內地南下核酸檢測要求完全取消，港人出入境內地將毋須預約、不設限額，如市民七天內沒去其他境外地區，入境時毋須再持核酸陰性結果。但七天內有到過海外，則須持48小時內核酸陰性證明才方過關。另外，入境內地時仍要填寫健康申報，保安局局長鄧炳強呼籲市民，出發當日應預先登入內地網頁、完成出入境健康申報，以加快過關時間。

通關｜澳門來港免快測

另外下周一（6日）起，澳門居民來港毋須快測，同時取消非香港居民疫苗接種要求，但海外及台灣來港快測要求維持不變，政府指由於全面通關帶來大量人員流動，需維持有關措施觀察一段時間。

通關｜跨境生分批復課

下周三（8日）起跨境中學生可來港恢復面授課，另於22日起擴至幼稚園及小學生。教育局會為跨境學生申領回港證作特別安排，經由校方統一代辦。

問：內地南下需要先做核酸？

答：不用，南下核酸要求完全取消。詳情



問：全面通關後海外人士來港須快測？

答：需要，海外及台灣來港快測要求維持不變。詳情