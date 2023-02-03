日警破露天溫泉偷拍集團　逾萬受害女性遭落藥性侵　首腦供稱作案30年

【有線新聞】日本旅遊浸溫泉近乎是港人「指定動作」，靜岡縣警方日前卻搗破偷拍犯罪集團，專門針對露天溫泉作案，女性受害者據報更多達一萬人。受害者都在毫無防備下遭人偷拍，有的甚至慘遭落藥性侵。調查至今已有16人被捕，犯罪成員來自各行各業，其中更有公務員、醫生等專業人士。本身無業的首腦齋藤果林在落網後，承認早於30年前已開始作案，近10年都靠「賣片」網站賺錢。而當地溫泉旅客經營者已加強反偷拍設備，冀保障國內外旅客的私隱及安全。

持開山刀被捕 意外揭偷拍逾30年

據報，首腦齋藤果林最初因非分持有開山鐮刀而被捕，但齋藤在盤問時供稱「是為了割除阻礙偷怕的樹枝」，警方始深入調查後，發現齋藤組織的偷拍集團。其後他供稱承認，自己30年來一直進行偷拍行為，地點更超過100個地方，有逾一萬人受害。有傳媒指出，除沖繩以外，全國46個都道府縣都有旅館遭殃。

16人餘黨遍多地 個別涉兒童色情

該集團的成員橫跨各行各業，包括公務員、醫生，甚至公安情報員。齋藤落網後，其餘涉案人士亦陸續被捕，合共16人。據報其中更涉「兒童賣淫和兒童色情製品禁止法」罪。另亦有54歲的餘黨因事件被捕，揭發他曾於北海道溫泉旅館外，以長距離鏡頭偷拍，並把相片上傳到群組分享。

落藥性侵受害人 偷拍片放上網賣

警方表示該集團利用社交網絡等，誘騙受害女性赴約浸温泉，期間更會落藥性侵，趁機進行偷拍，影片以「特別企劃」、「睡美人」等代號放至網絡上販賣，更會在犯罪團體舉辦的「播映會」上被「鑑賞」，行徑相當令人不齒。

經營者設法防偷拍 加強保障旅客私隱

對於此案，有露天溫泉經營者已引進防偷竊設備，例如在外牆上安裝強光，即使有人試圖從山上偷拍，也會因強烈背光而無法拍攝。