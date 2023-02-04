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私有化Tesla帖文被指誤導　馬斯克獲判無罪

  • i-Cable
  • 2023年02月04日
私有化Tesla帖文被指誤導　馬斯克獲判無罪
【有線新聞】Tesla行政總裁馬斯克於社交網站發文稱要將公司私有化，被指誤導股東案，法院裁定沒有構成欺詐他與公司毋須賠償。
馬斯克出席結案陳詞後離開三藩市法院，他被指2018年8月於Twitter發布多則帖文，聲稱已獲足夠資金把Tesla私有化，並確認得到投資者支持，消息一度令股價波動，不過Tesla私有化最終未有實現。部分Tesla股東提出集體訴訟，指控馬斯克說謊
令他們蒙受數以十億計美元損失，要求賠償。
法院九人陪審團指，原告未能證明是馬斯克的帖文導致他們損失，裁定馬斯克無罪。原訟人代表律師表示失望，正考慮下一步行動。
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