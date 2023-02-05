機管局稱50萬張機票有震撼作用　料旅客量回復疫前水平需一年半

【有線新聞】機管局行政總裁林天福認為，本港送贈50萬張機票吸客有震撼作用，相信可以達到宣傳效果，至於訪港旅客數目要回復到疫情前水平，相信最少要一年半。

香港全面通關在即，目前每天訪港旅客約7至8萬，為疫情前約四成，機管局說參照外地機場數據，訪港旅客至少一年半才會回復正常；又說全世界都在「搶旅客」，相信香港派50萬張機票，可以吸引國際關注。

林天福：「這個推廣要有效果，三萬多張是不夠，必須要有震撼性數量，才能達到宣傳效果。大家可以想像疫情後全世界都搶客，為何他人要注意香港？航空公司在這方面『半賣半送』，他們都很支持計劃，所以實際上價錢是很便宜，大家看到最近復常機票有多貴，這些機票我不能透露多少錢，但真的很便宜。」

這50萬張機票七成在亞洲派發，林天福解釋是按疫情前訪港旅客的地區分布來分配，而稍後亦會在大灣區派發八萬張機票，他說大灣區是未來發展重點，接著數年會在區內建設30個城市候機樓，便利內地居民使用香港機場。

林天福：「一國兩制下仍然通關有障礙，如何能盡量減少障礙，令大灣區居民不會覺得不方便。未來數年會在整個大灣區建立30個城市候機樓，許多內地旅客便可以容易些去機場，甚至許多人不用入境香港已經可以通過碼頭或大橋，直接去機場。」