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膠袋徵費｜實施逾月情況暢順　環保署：適應期結束、違規將執法

  • i-Cable
  • 2023年02月08日
【有線新聞】膠袋徵費去年12月底起，加至一元及收緊豁免，政府指實施情況大致暢順。
環保署指近日巡視了650間超級市場或食品店，超過90%有貼宣傳海報，超過99%沒有擺平口袋給顧客隨意取用，85%顧客沒有買或取用膠袋。截至上月底，署方合共巡查了約1,800間店舖，發出七個口頭警告；沒有發岀定額罰款通知書。署方指一個月適應期已結束，日後將對違規商戶採取執法行動。
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