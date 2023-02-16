立會辯中史列高中必修科　吳秋北指師資不足難實行　教局：欲速則不達

【有線新聞】立法會辯論中國歷史列為高中必修科目的無約束力議員議案，多位議員認同要加強學生對國家歷史的認識，但對成為必修科有保留。議案經修訂刪去必修科字眼後獲通過。

原議案由劉智鵬提出，有議員認為不切實際。港島東（工聯會）吳秋北：「師資不足、課程結構未能調整，學生壓力亦非常大，所以很難執行、實行，但我們都很認同必須要加強 青年人、學生的歷史知識，令他們對國家有認同。形式可以不拘一格，不局限在課堂書本，可能通過武俠小說或者影視娛樂。」

有議員擔心課程幾年內再三修改是操之過急。選委會界別（新民黨）黎棟國：「當局在五年前撥亂反正，宣布將中史改為（初中）獨立必修科，整個課程未走完三年過程，加上高中公社科才剛起步，如果這時就馬上在高中加入中史成為必修科之一會快了些。」

教育局局長蔡若蓮：「目前設立新高中必修科的倡議難免引起疑慮，因為相關改動茲事體大，需要在制度上作出結構性改變，大量資源配套，包括大學收生機制，欲速則不達。」

局方說，雖然不考慮原議案的要求，但未來會透過多元策略推動中史教育，原議案經管浩鳴修訂，改為將中史列為中學的必須學習經歷，獲議員通過。