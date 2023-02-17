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七旬翁疑馬鞍山行山失蹤　救援人員陸空搜救

  • i-Cable
  • 2023年02月17日
【有線新聞】一名74歲男子懷疑在馬鞍山行山失蹤，多個部門派人搜救。
警方機動部隊、消防員和民安隊50多人在泥涌停車場集合，配備登山器材及帶同搜救犬，分批沿著五條路線登山搜救，飛行服務隊直升機在上空盤旋。
懷疑失蹤男子昨日上午離開錦英苑住所，從馬鞍山大洞坑前往赭淵，至晚上家人未見他回家，於是報警。
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