七旬翁疑馬鞍山行山失蹤　救援人員陸空搜救

【有線新聞】一名74歲男子懷疑在馬鞍山行山失蹤，多個部門派人搜救。

警方機動部隊、消防員和民安隊50多人在泥涌停車場集合，配備登山器材及帶同搜救犬，分批沿著五條路線登山搜救，飛行服務隊直升機在上空盤旋。

懷疑失蹤男子昨日上午離開錦英苑住所，從馬鞍山大洞坑前往赭淵，至晚上家人未見他回家，於是報警。