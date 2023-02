已故兒童文學大師作品遭修訂　刪冒犯用語　Men、Female都要改？　涉《朱古力獎門人》原著等

【有線新聞】「讀者誕生,作者已死?」據英國《每日電訊報》報道,出版商Puffin決定修訂英國文學大師羅德.達爾(Roald Dahl)的著作,包括電影《朱古力獎門人》(Charlie and the Chocolate Factory)及《小魔女》(Matilda)等原著,刪去書中相關的「具冒犯性用語」,確保這些兒童讀物往後仍繼續深受大眾喜愛。

其中最大的改動是對「角色外貌」的描述,像「肥」、「醜」等字眼都不會再出現在羅德的作品中,例如《朱古力獎門人》其中一名金彩券幸運兒——貪吃的奧古斯圖(Augustus Gloop)由被描述成「肥胖」(fat)改為「龐大」(enormous)。而另一本《The Twits》的刁太太(Mrs Twit)則不再「醜陋又討人厭」(ugly and beastly),而只剩下「討人厭」(beastly)。

角色描述「去性別化」 出版社「出手」加入中性描述

除去外貌描述,出版社亦在書中進行「去性別化」,特別是對於一些帶缺陷的角色,例如《朱古力獎門人》來自部落的侏儒工人,他們由「矮小的男人」(small men)變成「矮小的人們」(small people)。而《小魔女》(Matilda)的校長Miss Trunchbull曾是「最可怕的女性」(most formidable female),現在則是「最可怕的女人」(most formidable woman)。

於最新版本的書籍中,甚至出現了一些並非由羅德所寫的句子,例如《女巫》(The Witches)中,原著描述女巫平日光鮮亮麗,但實際上竟是禿頭、只是平日戴上假髮,而出版社則加上這句“There are plenty of other reasons why women might wear wigs and there is certainly nothing wrong with that.”(女性有許多原因需戴假髮,而這毫無錯誤。)

出版商稱修訂非罕見 冀讀者能繼續支持

對於修改羅德的著作,出版商Puffin表示推出新修訂版本時,審查用語並非罕見,任何修訂都是「細小而深思熟慮」,希望能讓羅德的兒童讀物「往後仍繼續深受大眾喜愛」。