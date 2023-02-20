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已故兒童文學大師作品遭修訂　刪冒犯用語　Men、Female都要改？　涉《朱古力獎門人》原著等

  • News Editor
  • 2023年02月20日
已故兒童文學大師作品遭修訂　刪冒犯用語　Men、Female都要改？　涉《朱古力獎門人》原著等

【有線新聞】「讀者誕生，作者已死？」據英國《每日電訊報》報道，出版商Puffin決定修訂英國文學大師羅德．達爾（Roald Dahl）的著作，包括電影《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）及《小魔女》（Matilda）等原著，刪去書中相關的「具冒犯性用語」，確保這些兒童讀物往後仍繼續深受大眾喜愛。

其中最大的改動是對「角色外貌」的描述，像「肥」、「醜」等字眼都不會再出現在羅德的作品中，例如《朱古力獎門人》其中一名金彩券幸運兒——貪吃的奧古斯圖（Augustus Gloop）由被描述成「肥胖」（fat）改為「龐大」（enormous）。而另一本《The Twits》的刁太太（Mrs Twit）則不再「醜陋又討人厭」（ugly and beastly），而只剩下「討人厭」（beastly）。

角色描述「去性別化」　出版社「出手」加入中性描述

除去外貌描述，出版社亦在書中進行「去性別化」，特別是對於一些帶缺陷的角色，例如《朱古力獎門人》來自部落的侏儒工人，他們由「矮小的男人」（small men）變成「矮小的人們」（small people）。而《小魔女》（Matilda）的校長Miss Trunchbull曾是「最可怕的女性」（most formidable female），現在則是「最可怕的女人」（most formidable woman）。

於最新版本的書籍中，甚至出現了一些並非由羅德所寫的句子，例如《女巫》（The Witches）中，原著描述女巫平日光鮮亮麗，但實際上竟是禿頭、只是平日戴上假髮，而出版社則加上這句“There are plenty of other reasons why women might wear wigs and there is certainly nothing wrong with that.”（女性有許多原因需戴假髮，而這毫無錯誤。）

出版商稱修訂非罕見　冀讀者能繼續支持

對於修改羅德的著作，出版商Puffin表示推出新修訂版本時，審查用語並非罕見，任何修訂都是「細小而深思熟慮」，希望能讓羅德的兒童讀物「往後仍繼續深受大眾喜愛」。

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