台灣血荒｜機構送禮吸引民眾捐血　安老機構送新鮮龍蝦　仲有貴價「獎品」抽？

【有線新聞】台灣早前鬧血荒，全台平均血液庫存量一度只剩3.4日，遠低於七日安全庫存量，創今年新低。台灣不少慈善和安老機構都各出奇謀，送禮抽獎吸引民眾捐血，拯救血庫。

「承鑫居家長照機構」與台中捐血中心合辦今次捐血送龍蝦活動，捐血者捐出250毫升可以獲得到一隻龍蝦，500毫升則可以獲取兩隻，若龍蝦全數送出，則以300元新台幣超市禮券代替。「承鑫居家長照機構」經理曾邦誌表示，原本準備420隻波士頓龍蝦，不過反應熱烈，派完龍蝦會改用超市禮券代替，並希望可以補充短缺的O型血。

捐血「獎品」包羅萬有 有機會獲新款電話電視

除了台中外，「台灣喜善關懷協會」亦送禮吸引民眾捐血，捐200毫升可獲100新台幣超市禮券、500毫升200元新台幣超市禮券，以及iPhone14、60吋電視的抽獎資格；「台北滬尾扶輪社」則向成功捐血者送出一包兩公斤白米，並可以參加抽獎，獎品包括​吸塵機、無葉風扇、空氣清新機、掃地機械人等。

台中捐血中心護士陳修戎周日（19日）指，各地O型血普遍不足，特別是在高雄，包括AB和AB型的血，都只剩四天以下存量嚴重短缺，希望各地民眾踴躍捐血，救人一命。

根據台灣血液基金會周一（20日）下午三時數字，高雄的A型、B型、O型以及AB型血存量仍然偏低，只得四至七日存量，未達七日安全庫存量水平；台北A型以及台中O型存量仍然偏低，只得四至七日存量。