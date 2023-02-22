消費券2023｜財爺再派糖　減半至$5,000　一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則

【有線新聞】今年度《財政預算案》公布新一輪消費券計劃，向合資格市民發放總額5,000元消費券。首輪將於今月4月發放3,000元，餘額則於今年年中發放，部分非永久性居民亦可以領取總額的一半，即2,500元。

消費券｜一、消費券發放日期

第一期將於今年4月先向去年合資格人士派發3,000元，其餘2,000元則在今年年中與新符合資格人士一起派發。

消費券｜二、新資格準則

去年政府曾更新資格準則，除年滿十八歲的香港居民外，更須不是已永久離開，或有意圖永久離開香港：

A. 2023年或之前年滿18歲，以及

B. 2023年為：

香港永久性居民；或

新來港人士；或

非屬上述人士但有條件成為永久性居民的香港居民；以及

C. 不是已永久離開，或有意圖永久離開香港

消費券｜三、已經或意圖永久離港人士失領取資格

去年有市民收到政府發出的短訊，指將不符領取「第二階段消費券」資格。及後當局宣布，曾以「永久性地離開香港的」為由提早領取強積金人士，將不符合領取「消費券」資格準則，但倘若相關人士已回流香港多年，或並非已永久離港或意圖永久離港，可書面提交申述。

當時大批市民收到訊息後，趕到消費券辦事處提出覆核申請，一度大排長龍。

消費券｜四、支付工具

去年消費券新增PayMe及BoC Pay，並包括舊有的支付寶香港（Alipay HK）、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，共六種支付工具。今年未知是否沿用，詳情有待公布。